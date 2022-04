La hija de Pepe Aguilar dijo sentirse “violada” luego de la filtración de unas fotos junto a su supuesto novio

Somos mitú

El día de ayer, Ángela Aguilar, de 18 años de edad e hija del famoso cantante Pepe Aguilar, usó su cuenta de Instagram para denunciar la filtración de unas fotos suyas que fueron publicadas esta semana sin su consentimiento y que están afectando su entorno profesional y familiar.

Las fotografías filtradas se volvieron virales y muestran a la joven cantante posando afectuosamente junto al compositor Gussy Lau, 15 años mayor que ella y quien es parte del sello discográfico Equinox Records, propiedad de Pepe.

“Me siento triste, defraudada, no puedo creer que esté haciendo este video, me duele el alma. Han estado circulando unas fotos con las que yo no he estado de acuerdo que salieran. Me siento violentada, me siento violada de la posibilidad de tener mi propia privacidad y poder decidir sobre mi vida, mi cuerpo, mi imagen”, expresó Ángela en el video que ya acumula más de dos millones de vistas.

La llamada “Princesa del regional mexicano” continuó diciendo: “Me duele haber confiado en una persona que no debí confiar. Me duele haber sido defraudada por una persona que yo nunca en mi vida pensé que lo haría. Me duele trabajar tanto desde tan chiquita para que una cosa así lo afecte tanto. Porque esto no es solamente una imagen que ha estado circulando, esto también es algo que ha estado afectándome como profesional. Me ha afectado económicamente, me ha afectado en mi vida personal, amorosa y con mi familia, ¿qué cara le puedo dar a mi familia?, aunque yo no estaba de acuerdo (con las fotos), yo me puse en una posición, en esta posición y eso fue incorrecto de mi parte. Fue mi error. Me duele tanto y por primera vez me puedo identificar con las mujeres que sufren este tipo de abuso porque hay mujeres que casi se les acaba la vida con una imagen, una imagen que fue publicada sin su consentimiento”, apuntó.

Ángela recalcó que le duele haber sido víctima de una traición. “Muchos pueden argumentar que fue una foto nada más pero esto va mucho más allá, esto es una invasión a mi privacidad. No sé que voy a hacer pero sí sé que voy a regresar al origen (…) voy a ser acurrucada por mis padres porque ahorita estoy en una situación donde me siento muy vulnerable”.

Para finalizar, la hija de Pepe, le dijo a sus seguidores que lamentaba haber defraudado cualquier imagen que tenían de ella. “No he tomado ninguna decisión ni sé lo que voy a hacer, pero tengo que tomarme un tiempo para poder revaluar muchas decisiones que he estado tomando y ver cómo voy a proceder. Creo que mi abuela, mi linaje, mi apellido, no se merece esto ni yo tampoco, vamos a tomar todas las decisiones que tengamos que tomar en familia”, finalizó con la voz entrecortada.

La versión de Gussy

Luego de la polémica Lau, de 33 años de edad, concedió una entrevista por Instagram Live para el show “Al Aire Con El Terrible”. Durante la conversación explicó el origen de las imágenes y quién fue el responsable de la filtración.

“Esta circulando una foto de Ángela y mía (…) Sí, andamos juntos, tenemos saliendo un par de semanas. Por error un amigo cercano le tomó una captura de pantalla al video”, reveló el músico, quien aseguró que las fotos se tomaron de un video junto a Ángela que fue grabado la semana pasada y que él mismo subió a Close Friends de Instagram, una opción que permite a los usuarios compartir sus historias con un grupo más reducido de personas.

Lau aseguró que un amigo suyo le enseñó la captura de pantalla a otro y así sucesivamente hasta hacerse viral. Por último, agregó que Pepe está de acuerdo con el romance y hasta sus padres ya conocen a Ángela.

