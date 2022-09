Ángela Aguilar confesó que llegó a odiar a su papá por la presión que ejerció sobre ella

Somos mitú

En una reciente entrevista con la revista Elle México, Ángela Aguilar, hija del famoso cantante mexicano Pepe Aguilar, confesó que al principio de su carrera llegó a odiar a su progenitor por las críticas que le hacía, pero ahora valora la presión que ejerció sobre ella en sus comienzos.

“En mi primera gira yo tenía 15 años y apenas tenía 20 canciones aprendidas, cuando salía del concierto al camerino mi papá sacaba su libreta o su celular y me señalaba todo lo que había hecho mal: si me había desafinado, si tomé aire en tal parte, etc. Y yo pensaba: ‘Déjenme en paz, acabo de terminar de trabajar’”, reveló la princesa del regional mexicano, quien es portada de Elle del mes de septiembre.

Sin embargo, la cantante, quien ya va por su tercera gira, aseguró sentirse agradecida por las correcciones que le hizo su padre. “Porque es más fácil arreglar las cosas si tienes frescos los errores. Ahora lo veo diferente. Además ser cantante es una carrera muy solitaria, siempre estás sola, le cantas a 10 mil personas y regresas a tu cuarto de hotel y estás sola. Por eso tanta gente en esta industria tiene tantos problemas, aunque yo tengo la fortuna de estar acompañada de mi familia”.

Durante la entrevista, Ángela fue consultada sobre cómo ha lidiado con la forma en que la mujer es sexualizada en la industria del entretenimiento. La joven de 18 años de edad fue contundente con su respuesta: “Es horrible y da asco, me parece de las cosas más bajas que le puedes hacer a una persona. No veo que le hagan lo mismo a alguien del otro género. Recuerdo que a los 15 años fui a una premiación y a mi hermano le preguntaron: “¿Qué te parecen los artistas de aquí?, ¿cómo van tus nuevos proyectos?”, mientras a mí solo me preguntaban: “¿Quién es el diseñador de tu vestido?”. Y me encanta la moda, pero podemos hablar de otros temas, de todo”.

La mexicana añadió que ser sexualizada en los medios empeoró desde que cumplió la mayoría de edad porque ahora “la gente dice: ‘Ya es legal’, ‘ya podemos hacer todo lo que queremos hacer’, hasta me hicieron un fotomontaje horrible en un periódico y nunca deseé tanto ser una persona desconocida”.

“Las mujeres vivimos en una sociedad donde tristemente somos nosotras contra el mundo. Es muy difícil pero no hay necesidad de darle explicaciones a nadie de lo que está pasando en tu vida, nadie puede sacarte tus verdades porque son tuyas. Así aprendí a cuidarme más y a ser más privada, pensé que lo era, pero lo tuve que reforzar. Aprendí a aceptar cuando me caigo y a ser vulnerable con mi dolor, me ayudó muchísimo a salir de él”, concluyó.

