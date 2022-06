Anahí: “Karol G es la mujer más increíble que existe”

Somos mitú

La cantante y actriz mexicana Anahí se mostró visiblemente emocionada en su Instagram Live que hizo ayer para compartir cómo fue su experiencia volviendo a los escenarios al lado de la reggaetonera Karol G, tras más de una década de ausencia.

El pasado 11 de junio, Anahí se presentó de manera sorpresa en el concierto que ofreció la colombiana en la Arena de Ciudad de México para cantar a dúo el clásico tema “Sálvame” de la extinta agrupación RBD a la que perteneció la mexicana.

“Cuándo se calma uno después de vivir algo así como lo que vivimos”, le preguntó Anahí a sus fanáticos durante su Instagram Live. “Han sido días, horas maravillosas, tratando de asimilarlo y tratando de digerirlo. Esto realmente pasó. Primero que nada quiero decir que Karol G es la mujer más increíble que existe. Más allá de todo eso que vemos, tiene un alma, un corazón, una cosa que de verdad es irreal, fuera de este mundo porque no es fácil, sobre todo en esta industria que una mujer así, una mujer que en este momento está top, tenga ese corazón, esa humildad, de decir te invito, te abro las puertas, te comparto mi escenario, te comparto mi gente, te invito a que estés conmigo, hagamos esto juntas”.

La ex RBD agregó: “El que Karol me haya invitado y haya sido como fue conmigo, tan linda, tan hermosa, tan especial. Me hizo sentir tan especial. No he parado de llorar. El día del concierto llegué a mi casa y primero con mi esposo, con mi hermana, con Jorge (mi cuñado), mi mamá estábamos muy emocionados y vimos los videos y los volvimos a ver y ya después todo el mundo se fue a dormir y yo a las 5:30 am seguía llorando. No podía parar de llorar (…) De pronto como a eso de la 5:30 am recibo un mensaje de Karol y me dice ‘no puedo dormir’. ‘Yo tampoco’, le digo. Y fue hermoso porque las dos teníamos este sentimiento tan lindo de lo que vivimos allí, arriba de ese escenario”.

Cabe mencionar que Anahí explicó que ella fue quien decidió alejarse de los escenarios. “Yo tomé la decisión de no estar tan cerca y ha sido mucho tiempo. Fue una decisión completamente mía. Quería tener una vida y no estar tan expuesta. Y no exponer a mis hijos que son chiquitos (…) No tienen idea de lo que fue para mí sentir que tal vez algo de lo que hice durante toda mi vida dejó una semillita en algunos corazones”, comentó la intérprete en relación a las muestras de cariño que recibió por parte del público que coreó a todo pulmón la canción “Sálvame”.

