Shakira soluciona “la deuda en hacienda” con pago millonario y pena de cárcel, aunque no la cumplirá

somos

Shakira salió de “la deuda en hacienda” con pago de millones de euros y una pena de cárcel, aunque no la cumplirá. Así lo dejó claro la propia artista en ante un juez español. Además, explicó las razones para evitar un juicio. Después que se anunció el acuerdo sacó un texto para la prensa y el público.

Así termina la primera parte de los líos de Shakira con el fisco español. Tenía cinco años en eso. Aún le queda otro juicio, pero ya es uno menos.

Loading the player...

Shakira acepta fraude al fisco español

Aunque parecía lista para pelear su inocencia hasta las últimas, Shakira dio marcha atrás a última hora. “Me lo pidieron mis hijos”, dijo.

Con una cara que mostró verguenza y resignación, escogió llegar a un acuerdo Las condiciones eran que ella se declararía culpable. Además de pagar todo lo que debía, también tendría una multa para evitar ir a prisión. La pena era de tres años de cárcel. Aceptó todo.

Todo por sus hijos

Pocos tienen dudas que si esto le hubiera pasado antes de ser madre, Shakira habría luchado más. Sin embargo explicó que “tengo que escoger mis batallas”.

“La más importante para mí ahora es hacer todo para que mis hijos vivan una vida plena”, agregó. “Enfocarme en lo que es realmente importante: verlos crecer y pasar tiempo con ellos”

Si hubiese perdido el juicio podría haber pasado ocho años en la cárcel.

La fiscalía la acusaba de haber evadido el pago de 14,5 millones de euros (15,8 millones de dólares). Esto, entre 2012 y 2014. Ella decía que no era residente de España durante esos años. El fisco hizo más de 100 entrevistas para demostrar lo contrario. Esto incluyó a sus peluqueros, maquilladores y hasta médicos.

La multa que terminó pagando es de 7,3 millones de euros (7,9 millones de dólares). Además de 432.000 euros (472,68 millones de dólares) por sustitución de la pena de prisión de tres años.

Las palabras de Shakira

“Me sentía lista para enfrentarme a un juicio y defender mi inocencia. Mis abogados estaban convencidos de que teníamos un juicio ganador. Sin embargo, después de muchos años de lucha, he tomado esta decisión. Tenía dos opciones: seguir peleando hasta el final, hipotecando mi tranquilidad y la de mis hijos. Dejar de hacer canciones, álbumes y giras, sin poder disfrutar de mi carrera y las cosas que me gustan, o pactar, cerrar y dejar atrás este capítulo de mi vida mirando hacia adelante. He llegado a la conclusión de que no es triunfo ganar si el precio es que te roben tantos años de tu vida. Admiro enormemente a aquellos ciudadanos españoles, como Xabi Alonso, Sito Pons y tantos otros, que han luchado hasta el final invirtiendo años de sus vidas en esto. Pero para mí, hoy, ganar es recuperar mi tiempo. ¿De qué me sirve ganar un procedimiento al final si hay que luchar 10 o 15 años y perderlo todo por el camino?”.

Shakira/Instagram Stories

Disco, gira y otro juicio

Durante su exitoso paso por los Latin Grammys, Shakira anunció que su nuevo disco saldrá en breve y que hará una gira en 2024. Sus niños Milan y Sasha parecen estar muy bien a Miami. “Nunca los he visto tan contentos”, dijo la artista a ¡Hola!.

Lamentablemente, este no es el fin de los problemas de Shakira con el fisco español. Este año un juez en Barcelona aceptó otra demanda de hacienda contra ella. La acusan de haber evitado pagar 14,5 millones de euros (15,2 millones de dólares) en 2018. Al menos, ya salió del primero.

Notice any corrections needed? Please email us at corrections@nglmitu.com