Muere el esposo de unas de las maestras que falleció en el tiroteo de Texas

Perder a un ser querido abruptamente y a manos de un desalmado puede traer más infortunios para la familia de la víctima. Este es el caso de Joe García, esposo de una de las maestras asesinadas en el tiroteo de la escuela primaria Robb de Uvalde, Texas, el pasado martes.

Joe no pudo soportar la pérdida de su amada esposa Irma García y falleció solo dos días después que su pareja por 24 años perdiera su vida tratando de proteger a los alumnos de su salón de clases, según anunció la familia García en sus redes sociales.

EXTREMELY heartbreaking and come with deep sorrow to say that my Tia Irma’s husband Joe Garcia has passed away due to grief, i truly am at a loss for words for how we are all feeling, PLEASE PRAY FOR OUR FAMILY, God have mercy on us, this isn’t easy pic.twitter.com/GlUSOutRVV

