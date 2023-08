La polémica historia detrás del icónico video de “Mariposa Traicionera” de Maná

somos

“Mariposa Traicionera” es, sin duda, uno de los himnos más icónicos de la música mexicana y latinoamericana. Esta balada del legendario grupo Maná se ha grabado en la memoria colectiva de los amantes de las canciones en español, no solo por su pegajosa melodía y letras conmovedoras, sino también por la historia detrás de su video musical, que, al día de hoy, sigue generando titulares.

Lanzada como el tercer sencillo del álbum “Revolución de amor” de Maná en 2002, el tema rápidamente se alzó en las listas de popularidad. Sin embargo, fue en abril del 2003, con el estreno del videoclip, que la canción alcanzó una notoriedad aún mayor.

Una modelo para la mariposa

La elección de Julieta Díaz, reconocida actriz argentina, para protagonizar el video parecía ser un acierto. No obstante, detrás de cámaras, el ambiente distaba mucho de ser ideal. Años después, en una entrevista con “PH, Podemos Hablar”, un programa de la cadena de televisión argentina Telefé, la artista reveló detalles del rodaje que dejaron perplejos a muchos de los fans de Maná.

En el videoclip, la artista encarna a la “mariposa traicionera”, una mujer que, siendo infiel en un bar, se convierte en el centro de atención y deseo. Pero fue la escena inesperada, el beso con otra chica, lo que desencadenó la controversia. Según Díaz, el director, también argentino, improvisó la escena, presionándola a filmarla a pesar de no estar en el guión original.

“Es un trabajo por el que me han piropeado mucho, la pasé muy mal con el director del video, que era medio psicópata”, reconoció. “Yo era la protagonista, la ‘mariposa traicionera’ que iba con un novio al bar y se curtía a uno en el baño, y además se apretaba a una chica en la barra. Era un poco subido de tono. El director era medio psicopatón, nosotros teníamos el guion y en un momento me agarra y me dice que iban a agregar una escena. Agregaron la del beso con la chica que no estaba”, explicó la actriz sobre el video de Maná.

Ambas actrices, sin preparación y rodeadas de un ambiente que describió como “machirulo”, accedieron.

“Se ve que en ese momento yo no tenía mucha experiencia y cómo cuando me pongo nerviosa yo toreo le dije que sí, que lo hacía. Después me arrepentí. La chica también estaba muy nerviosa. No me hubiese molestado para nada hacerlo, pero la forma en que se manejó no estuvo bien”, aseguró.

Aunque lo más probable es que los miembros de Maná ni se enteraran de esa mala experiencia, ni la banda ni sus representantes recordaron la promesa de invitarla a un show de su gira y enviarle una copia del álbum, lo que solidificó esta experiencia como una de las más amargas de su carrera.

Una melodía inolvidable

Pero, ¿quiénes estaban detrás de esta icónica canción? Los compositores de “Mariposa Traicionera” son Fher Olvera y Alex González, miembros de Maná. Ellos, con su habilidad para crear letras y melodías inolvidables, dieron vida a esta balada que, 20 años después de su lanzamiento, sigue resonando con fuerza en el corazón de los fans.

Desde el punto de vista comercial, “Mariposa Traicionera” de Maná fue un rotundo éxito. No solo dominó las listas de música en México, sino que también logró un alcance internacional, conquistando las radios de Latinoamérica y partes de Estados Unidos. El sencillo se convirtió en uno de los más vendidos y escuchados, consolidando a Maná como una de las agrupaciones más importantes del rock en español.

Hoy, con una perspectiva más amplia y en una era donde el respeto y la equidad toman mayor relevancia, historias como la de Julieta Díaz nos recuerdan la importancia de la integridad y el respeto en todas las esferas, incluso en la industria del entretenimiento. La música de “Mariposa Traicionera” de Maná puede ser eterna, pero las lecciones que deja su videoclip son igualmente imborrables.

