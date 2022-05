Fernando Valenzuela: “Este año los Dodgers ganan”

El pasado 18 de mayo durante una rueda de prensa por el lanzamiento de la edición limitada de Dodgers Michelada, el expelotero mexicano Fernando Valenzuela, quien se asoció con Estrella Jalisco para presentar la nueva bebida en el estadio angelino, dio a conocer su pronóstico para la actual temporada de las Grandes Ligas.

Con respecto a su asociación con Estrella Jalisco, el exbeisbolista dijo: “Yo realmente hago pocas conexiones con algún otro producto, pero en esta ocasión lo hicimos porque a mí me gusta estar siempre con lo mejor, he estado con los Dodgers que es el mejor equipo de Los Ángeles y ahora con Estrella Jalisco. Las micheladas son las mejores, por eso estamos allí en conexión con ellos”.

📣 ULTIMATE DODGER FAN EXPERIENCE! 📣 ​

Get tips from Fernando Valenzuela, throw the opening pitch at a @Dodgers home game & take home signed memorabilia ⚾️. Enter by telling us the craziest thing you have done to show your team pride with #contest!

📸: @trentdangphoto pic.twitter.com/5GQZ6CMZWo

— Estrella Jalisco (@EstrellaJalisco) April 17, 2022