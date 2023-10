Carin Luna, la primera latina en tener su propia marca de whisky escocés

somos

Muchas mujeres latinas hemos estado en algún momento de nuestras vidas hartas de nuestros trabajos y soñamos con ser algún día nuestras propias jefas, un sueño que cuesta lograrlo pero con sacrificios y perseverancia es posible materializarlo.

Carin Luna es uno de esos ejemplos de mujeres latinas que no se dieron por vencidas y luego de intentarlo casi un centenar de veces pudo conseguir empezar su propia empresa.

Esta cubano-americana es la primera y única latina en tener su propia marca de whisky escocés en el mercado llamada SIA Scotch Whisky.

En un mercado dominado por los hombres, en especial porque el whisky siempre ha sido catalogado como una bebida muy fuerte para las mujeres, Carin decidió arriesgarse luego de enamorarse del sabor del whisky escocés gracias a una cata al que un amigo la invitó.

El trago de su abuelo

Todo empezó cuando ejercía como diseñadora gráfica para grandes empresas del Silicon Valley.

“Fui diseñadora gráfica por casi 20 años en Nueva York y San Francisco. Trabajé para compañías grandes como ABC News y Reuters. Cuando estaba en mis veinte y pico, un amigo me invitó a probar whisky escocés. En ese momento yo no bebía whisky escocés porque pensaba que era un trago de mi abuelo. Esa noche probé cuatro diferentes marcas de whisky y me fascinó una que se llama Oban 14. Me encantó que el bartender me contará sobre los mezcladores, los destiladores y los diferentes sabores del whisky. Así cómo lo que se demora en hacerse. La elaboración de un whisky escocés puede tomar su tiempo”, explicó Carin Luna en entrevista con mitú.

A partir de ese momento, Carin quedó completamente fascinada e hizo una retrospección de su vida profesional.

La cubana confesó que antes de iniciarse en el mundo del whisky se preguntó cuál era su legado en el mundo. “Estoy mirando una pantalla de computadora el día entero para que las personas puedan pasar el día entero en sus teléfonos. Yo quería dejar algún legado en mi vida”, recordó.

Fue a los 30 años de edad que Carin Luna decidió hacer una nueva carrera y empezar su propia marca de whisky. Pero la tarea no sería fácil, además se preguntaba cómo iba a introducir a sus amigos a esta bebida porque todos ellos tenían las mismas ideas preconcebidas en torno al whisky: 1) era una bebida de sus abuelos, 2) demasiado cara y 3) sabía ahumado.

Paso a paso

Lo primero que hizo Carin para arrancar su negocio fue encontrar socios para hacer el líquido. Pero como ella era una persona fuera de la industria recibió decenas de rechazos.

“Ellos me decían ‘quién es esta loca que quiere hacer un whisky’. Traté de buscar ayuda y alrededor de 80 veces durante tres años siempre me dijeron que no. Al fin uno me dijo que sí y me conectó sobre quién podía hacer cada parte. Pero, un gran obstáculo era el dinero. Mi familia es de Cuba y no teníamos mucho dinero. Mi carrera como diseñadora tampoco me generaba muchos ingresos”.

Agregó que durante aquel período visitó Escocia, tomó cursos, organizó catas, se convirtió en barman autorizada y en embajadora de whisky certificada por la BIIA. Pero como no tenía el dinero suficiente para comenzar se vio en la necesidad de tener varios trabajos, pedir préstamos al banco y recoger donativos por Kickstarter. Pero el esfuerzo valió la pena porque personas de todas partes le solicitaron botellas antes del lanzamiento de la bebida, la cual salió al mercado en 2013.

SIA para el mundo

El nombre de SIA es muy peculiar, por lo general el whisky escocés tiene nombres difíciles de pronunciar, y Carin dio fe de ello.

“Revisé el diccionario gaélico escocés palabra por palabra y encontré que la palabra SIA quiere decir el número seis y hay seis whisky en la mezcla de SIA. También es mi número favorito, pero tengo un amigo que dice que podría significar ‘Scotch is awesome’ (el escocés es increíble)”, dijo entre risas.

Agregó que quería “un nombre más moderno, algo fácil de pronunciar porque las palabras del whisky escocés son demasiado complicadas. Quería cambiar todo, hacer una marca moderna y accesible”.

Según Carin, SIA es una marca más que todo “para personas que no saben mucho de whisky, es para introducir a las personas al mundo del whisky. Hemos ganado varios premios, 96 puntos en el Ultimate Spirits Challenge (2016), medalla de oro por el líquido, hemos trabajado con los maestros mezcladores de Johnnie Walker, Old Parr y Buchanan’s”.

Además SIA tiene unos “sabores muy accesibles como lo son vainilla, caramelo, cítricos y miel. Mis tragos favoritos para introducir sabores latinos son el mojito, el Daiquirí y hasta el Old Fashion”, todos preparados con SIA.

Consigna, ayudar a otros

Luego de una década en el mercado y haber recibido varios premios de la industria del whisky, Carin Luna no puede olvidar sus inicios y por eso desde que fundó SIA ha ayudado a emprendedores, como lo fue ella, que no tienen el dinero o las conexiones para empezar sus negocios.

“Para mí es muy importante ayudar a otros y como era tan difícil para mí, desde el primer día dije ‘cómo puedo usar esta marca para poder ayudar a otros que necesiten ayuda’, porque es súper difícil. El primer año de mi empresa con mi marca de whisky solo pude donar 100 dólares para ayudar una organización de emprendedores minorías, y en el segundo año doné 200 dólares. Pero en 2021 empezamos un programa de subvenciones que se llama: The Entrepreneurial Spirit Fund by SIA Scotch (El Fondo de Espíritu Empresarial de SIA Scotch) y hemos donado hasta hoy día 350 mil dólares en subvenciones y también mentoría”, indicó.

Cabe destacar que el programa de subvenciones de SIA Scotch Whisky ha contado con el apoyo del famoso actor Wilmer Valderrama.

“Yo ayudo a los emprendedores con sus negocios también. Ahora estamos más enfocados en compañías que son más de comida o bebidas”, que pertenecen al sector de la hospitalidad, apuntó la empresaria.

Para finalizar, Carin Luna expresó que ella está disponible para ayudar a cualquier persona con sus negocios, y aseguró que una comunidad es muy importante cuando se funda una empresa.

“Yo tengo un grupo de amigas por años que somos fundadoras de marcas espirituosas, pero no somos competidoras sino estamos para ayudarnos entre todas. Por ejemplo, hacemos una bebida que tiene los diferentes productos en el trago u organizamos eventos juntas, especialmente en el mes de marzo hacemos muchos proyectos juntas porque es el mes de la mujer. Tener una comunidad que pueda ayudar y cada uno tener ideas y apoyarse entre sí es muy importante”, concluyó.

Para más información sobre las ayudas y mentorías de SIA Scotch Whisky visita: siascotchwhisky.com o sigue su página en Instagram.

Encuentra las recetas para preparar cócteles latinos con SIA Scotch Whisky, aquí.

