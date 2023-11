7 Ugly Sweaters que todos los latinos debemos vestir en la sala

somos

La temporada de las fiestas de fin de año ya está aquí. Con ella también llegó la necesidad de tener al menos uno o dos Ugly Sweaters. Si eres de los que te gusta destacarte por tu originalidad y celebras tu cultura con orgullo, esta es la oportunidad perfecta para hacer ambas cosas.

Es decir, la mejor forma de gritar tu amor por tu cultura y por tu autenticidad es llevar un ugly sweater que te represente. Aquí tienes varios que no van a pasar desapercibidos.

El orgullo boricua se lleva en el corazón y en los Ugly Sweaters

Pocos son tan patriotas y aman tanto la navidad como los puertorriqueños. La pasión por su país y por las fiestas de fin de año se ve en su música, sus fiestas y sus comidas. Sin embargo, quién dice que no se puede llevar también en el pecho. ¡Claro que se puede! Así lo demuestra esta creación con el árbolito la bandera y de las decoraciones un motivo de orgullo. Lo puedes comprar por $28.

La bandera navideña

La bandera mexicana está comenzando a competir con la estadounidense en lo que se refiere a las miles de formas de usarla para representar la identidad. Aunque, a decir verdad, nunca había aparecido en un ugly sweater como este. Cuesta $44,95 en Teehobbies.

Celebrando la gastronomía de la Navidad

Si te invitan a una fiesta de Ugly Sweaters que también es una cena, o a la que estás llevando las delicias de nuestros países latinoamericanos. Este suéter es perfecto. Lo único es que no es tan feo como otros. Aunque, nadie se va a quejar cuando lean el mensaje y se les haga agua la boca. Cuesta $32,14 en Etsy.

La lotería navideña en un ugly sweater

A ningún latino le sorprendería ver esta mezcla de Santa con Grinch pasado de tragos. El tío desubicado o el primo intenso podrían también estar en el texto de la imagen en uno de los ugly sweater más minimalistas y representativos de la colección. Cuesta $36,99 en House of Locos.

Llamando a los Chalino Fans

Este ugly sweater puede ser un mensaje en código a los tuyos o una especie de test. Hasta lo puedes convertir en un juego, si la gente de la fiesta no es mexicana. Pero en cualquiera de los casos, es el perfecto suéter para los fans de Chalino Sánchez. Claro, y a un más para los amantes de su canción “Las nieves de enero”. Lo puedes comprar por $21,60 en Etsy.

Una Navidad sin Ti

La iconografía de “Un Verano Sin Ti” es legendaria. Tanto, que hasta ya hizo su aparición en estos suéteres horrorosos, clásicos de Navidad. A decir verdad, este no es tan feo y lucirá aun mejor, si llegas cantando “Si tú me lo pides, yo me porto bonito”. Hasta Bad Bunny estaría orgulloso y muerto de la risa. Cuesta $7,99 en Etsy.

¿Quién ganaría Bad Bunny o El Grinch?

El genio que hizo este diseño merece un premio. Como no se lo podemos dar, habrá que hablar con la cartera y felicitarlo usando este espectacular ugly sweater, que lleva la mano de El Grinch y el corazón de Bad Bunny. Viene en varios colores y los precios comienzan en $10 por una camiseta y $37 por un sweater.

Ahora que ya tienes el look listo, falta hacer una playlist espectacular para animar la parranda.

