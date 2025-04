No hay duda que Soraya Montenegro es tu tótem y guía espiritual. Tu inner villana se regocija con tu puntuación perfecta. 😈

Algunos fallos en tu memoria no te permitieron alcanzar la gloria. Se agradece el intento. 🤪

¡Maldita lisiada!

️No lo queríamos decir pero Soraya te dedica su épica frase. Sorry not sorry. 😑

