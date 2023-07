 Ángela Aguilar: “Soy como una señora de 50 años en el cuerpo de una chava de 19”

somos

La joven cantante Ángela Aguilar, conocida como la princesa del regional mexicano e hija de Pepe Aguilar, se encuentra formando parte de la campaña de Amazon para promocionar el evento Prime Day, que se celebrará este 11 y 12 de julio.

Durante una entrevista con mitú, “Angelita” como la llaman sus fans, reconoció ser bastante aburrida cuando se trata de alistarse para presentarse en vivo.

“Soy bastante aburrida, debo admitirlo. Soy como una señora de 50 años en el cuerpo de una chava de 19. En el sentido de que no puedo tener el aire acondicionado prendido porque me afecta mi garganta, tomo mi tecito. Trato de meditar un poquito de tiempo antes de salir a cantar. Caliento la voz, trato de no comer nada tres o cuatro horas antes del show. Son como ciertas cositas aburridas que a mí me ayudan a dar un mejor concierto”, explicó.

Recientemente, Ángela Aguilar acaba de finalizar la primera etapa de su gira en solitario “Pienso en mí” por Estados Unidos y comentó sentirse satisfecha “con lo que hemos hecho y con lo que estoy haciendo. Y estoy muy contenta y agradecida por el cariño tan grande que ha tenido la gente conmigo”.

Esta fue la primera vez que Ángela Aguilar salió en solitario de gira. Sin embargo, no estuvo tan sola porque su familia y hasta su perro la acompañaron.

“Mi familia me apoyó en cada uno de los conciertos. Se dividían entre mis hermanos y luego mis papás, inclusive hasta el perro. Tuve muchísimo apoyo de mi familia”.

Agregó: “Yo sé que esta carrera de ser cantante es una carrera muy solitaria, yo tengo muchos amigos en la industria que hablan justamente de eso. Es cantarle a miles de personas y regresar a tu cuarto y estar completamente solo. Y yo tengo la oportunidad de no estarlo. (…) No es fácil andar de gira con tu familia pero es una gran bendición”.

Sobre contar con el apoyo de su papá Pepe en la gira, Ángela Aguilar dijo que él es muy exigente, “pero cada gira él me va diciendo menos cosas. Al principio era: ‘Ya cantaste mucho a la izquierda ahora vete a la derecha’, ‘desafinaste aquí’, ‘ahora sigue esta parte de la canción’, ‘diles que estás emocionada por esto’. Él me decía qué hacer. Y luego poco a poco, yo ya fui aprendiendo de él. Y ya sabía lo que tenía que hacer. Mi papá siempre va a ser muy exigente como se debe de ser porque somos sus hijos, nos conoce muy bien y sabe en qué nos puede exigir”.

Ángela Aguilar en el Prime Day

En relación a su asociación para la celebración del Prime Day, Ángela Aguilar comentó que le regalará a su familia varias cosas durante el popular evento de Amazon porque es una forma de retribuir la ayuda que le brindaron en el tour.

“Este 11 y 12 de julio es Prime Day, que es una celebración que está haciendo Amazon donde te da los mejores descuentos, ahorras muchísimo, súper conveniente. Y tienen de todo, desde electrodomésticos hasta ropa, cosas de belleza. Es como una celebración a la que yo me estoy uniendo”, señaló la princesa del regional mexicano.

Ángela Aguilar aprovechó para platicarnos sobre las listas de compras que puedes crear en Amazon.

“Como parte de esa celebración hay una cosa que se llama lista. Tú puedes hacer tus propias listas. Yo tengo una lista de mi perro, el Gordo; yo tengo una lista de mi papá; de mis hermanos; de mi mamá y de mí. Y esas listas yo las metí a mi Amazon Store Front, que está súper cool porque cualquier fan o persona que quiere ver que estoy comprando en Amazon, se puede meter a mis listas y agregar las mismas cosas a su carrito”.

Como una buena compradora que reconoció ser, Ángela Aguilar nos ofreció algunos tips a usar antes del Prime Day.

“Unos de los trucos que te puedo dar, que yo no sabía y lo estoy aplicando en este Prime Day. Tú puedes hacer tus listas de compras desde mucho tiempo antes, o sea ahorita tú puedes meterte a Amazon, haces tu lista de compras y activas las notificaciones. Al hacer esto, Amazon te avisa cuáles de tus productos van a estar en oferta. No se te puede olvidar nada si ya lo tienes planeado desde antes. Y está muy cool porque ya le tengo regalo a toda mi familia. Estoy muy contenta porque aparte de ser un gran detalle, también estoy ahorrando dinero y siempre me siento menos mal al comprar cosas si están en descuento”, finalizó Ángela Aguilar.

