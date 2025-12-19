Para muchos humanos los fuegos artificiales son una fiesta, pero para los firulais pueden ser una auténtica pesadilla. Los ruidos fuertes, las luces y las vibraciones pueden generarles ansiedad y miedo. Aquí te dejamos algunas formas de ayudarlos:

1) Crea un refugio seguro

Prepara un rincón tranquilo donde tu perro se sienta protegido. Puede ser su cama, una manta o incluso un cuarto sin ventanas. Baja las luces y pon música suave o ruido blanco para bloquear los sonidos externos.

Getty Images

2) No lo regañes ni lo obligues a “aguantarse”

Los ladridos o el temblor son señales de miedo. Regresarle calma con caricias y un tono tranquilo le ayuda a sentirse acompañado y seguro.

3) Usa feromonas o productos relajantes

Existen difusores, collares o sprays con feromonas que imitan las que libera su mamá y pueden ayudar a disminuir su ansiedad. También puedes consultar con tu veterinario sobre suplementos naturales.

Getty Images

4) Mantén la rutina

Dale de comer, pasea y juega con él antes de que empiecen los fuegos artificiales. El ejercicio previo ayuda a liberar energía y a relajarse.

5) Evita dejarlo solo

Si puedes, quédate en casa con él. Tu presencia es su mejor tranquilizante. Si tienes que salir, pídele a alguien de confianza que lo acompañe.

Dog with sign ‘Please don’t buy fireworks. I am scared’ hiding under blanket on new year’s eve

Extra tip

Si tu perro tiene fobia severa al ruido, habla con tu veterinario: hay tratamientos y terapias de desensibilización que pueden ayudar a largo plazo.