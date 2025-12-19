¿Cómo calmar a tu firulais si hay fuegos artificiales?
Para muchos humanos los fuegos artificiales son una fiesta, pero para los firulais pueden ser una auténtica pesadilla. Los ruidos fuertes, las luces y las vibraciones pueden generarles ansiedad y miedo. Aquí te dejamos algunas formas de ayudarlos:
1) Crea un refugio seguro
Prepara un rincón tranquilo donde tu perro se sienta protegido. Puede ser su cama, una manta o incluso un cuarto sin ventanas. Baja las luces y pon música suave o ruido blanco para bloquear los sonidos externos.
2) No lo regañes ni lo obligues a “aguantarse”
Los ladridos o el temblor son señales de miedo. Regresarle calma con caricias y un tono tranquilo le ayuda a sentirse acompañado y seguro.
3) Usa feromonas o productos relajantes
Existen difusores, collares o sprays con feromonas que imitan las que libera su mamá y pueden ayudar a disminuir su ansiedad. También puedes consultar con tu veterinario sobre suplementos naturales.
4) Mantén la rutina
Dale de comer, pasea y juega con él antes de que empiecen los fuegos artificiales. El ejercicio previo ayuda a liberar energía y a relajarse.
5) Evita dejarlo solo
Si puedes, quédate en casa con él. Tu presencia es su mejor tranquilizante. Si tienes que salir, pídele a alguien de confianza que lo acompañe.
Extra tip
Si tu perro tiene fobia severa al ruido, habla con tu veterinario: hay tratamientos y terapias de desensibilización que pueden ayudar a largo plazo.