Si tienes perro, sabes que no importa si saliste a tirar la basura o te fuiste todo el día: siempre te recibe como si hubieras regresado de la guerra. Pero, ¿cómo mide realmente el tiempo los firulais?

Los firulais no tienen un reloj interno como nosotros, pero sí poseen algo mucho más poderoso: un olfato que puede ser hasta 100 mil veces más sensible que el humano. Eso significa que pueden “oler” el paso del tiempo.

¿Cómo funciona eso?

Cuando te vas de casa, dejas tu olor impregnado por todas partes: en los muebles, la ropa, las cobijas y el aire. Con el paso de las horas, la intensidad de ese olor empieza a debilitarse de forma muy sutil. Tu firulais lo percibe. Así, sin darse cuenta, asocia cuánto se ha desvanecido tu olor con el tiempo que llevas fuera.

Por eso, si solo sales cinco minutos, tu olor prácticamente sigue igual: no se ha disipado mucho, y tu perro siente que “apenas te fuiste”. Pero si pasaron varias horas, el olor se ha reducido notablemente, y cuando por fin abres la puerta, ese aroma vuelve con fuerza, lo que para tu perro equivale a una explosión de felicidad. Por eso te recibe con tanta euforia: su nariz le dice que estuviste lejos mucho tiempo, aunque no tenga idea de qué es “una hora” o “un día”.

Además, los firulais también se guían por rutinas y señales: la luz del sol, los sonidos del vecindario o el momento del día en que normalmente llegas. Todo eso forma su “reloj biológico canino”.

Así que cuando tu perro te recibe moviendo la cola como un ventilador, en realidad está celebrando que el olor que tanto extrañaba volvió a llenar su mundo otra vez. Dale un vistazo a nuestro video resumen acá abajo.