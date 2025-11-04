Señora Hacks: Cómo escoger el corte de carne dependiendo de lo que decidas cocinar
Elegir el corte adecuado puede marcar toda la diferencia entre un platillo meh y uno digno de un chef. Aquí te va una miniguía para no fallar.
1) Para asar o hacer carne a la parrilla
Elige cortes con algo de grasa para que queden jugosos: rib eye, arrachera, T-bone, sirloin o diezmillo.
Tip: saca la carne del refri unos 20 minutos antes de cocinarla para que se cueza de forma pareja.
2) Para guisar o hacer estofados
Busca cortes que se ablanden con cocciones lentas: aguayón, chambarete, espaldilla o falda.
Ideales para birria, mole o picadillo.
3) Para caldos y sopas
Usa cortes con hueso o tuétano para soltar más sabor: chambarete, retazo, costilla corta o espinazo.
Así obtendrás un caldo más sabroso y con colágeno natural.
4) Carne molida para hamburguesas o albóndigas
Pide carne con 20 % de grasa para que no se seque. Mezcla res con cerdo si quieres más sabor.
5) Para tacos o fajitas
Los mejores cortes son arrachera, bistec, falda o lomo de cerdo.
Córtalos en tiritas finas y marina antes de cocinar.
6) Para carnitas o cochinita
Usa pierna o lomo si prefieres un resultado más magro, o espaldilla para un sabor más intenso y jugoso.