Credit: Armando Camacho
Señora Hacks: El truco del clavo y el martillo que descubrí a mis 30 años
¿Has martillado un clavo cien veces (con miedo a darte en los dedos) sin saber que quizá lo estabas haciendo mal? Resulta que la cabeza del martillo no solo está ahí “para pegar”. Tiene una forma y diseño específico que ayuda a dirigir el golpe, evitar que el clavo se doble y hacer que todo sea más seguro y fácil. Sí, el truco está en cómo usas la cabeza del martillo, no en la fuerza que le pongas. Aquí te contamos cómo funciona realmente… y por qué te puede cambiar la vida cuando necesites colgar un cuadro, armar un mueble o hacer una reparación rápida en casa.