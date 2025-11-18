Unos de los principales dolores de cabeza que tenemos cuando usamos tenis deportivos con suela blanca es que se pone mugrienta con el uso y paso del tiempo. Pero existe una solución bien orgánica para esas suelas que ya están manchadas o negras por el sucio. Sigue los sencillos pasos que te daremos a continuación y brilla con tus suelas blanquitas.

1) Busca una papa y córtala a la mitad

2) Ahora procede a frotarla muy bien contra la suela del zapato.

3) Asegúrate de frotar cada espacio de la suela con la papa y deja actuar unos minutos.

4) Por último, toma un paño y limpia la suela del zapato. También puedes limpiarlo con una esponja con un poco de jabón neutro. Luego seca bien y verás como la papa habrá sacado las manchas y recuperado el blanco de la suela.

Un poco de ciencia para que sepas por qué funciona si tienes dudas



Cuando frotas una papa cruda sobre la suela blanca, su almidón natural actúa como un limpiador que absorbe la mugre y la grasa, mientras sus enzimas y ácidos suaves ayudan a quitar el tono amarillento causado por la oxidación.

Además, su textura es ligeramente abrasiva, lo justo para levantar la suciedad sin dañar la suela. Dale un vistazo a nuestro video para más detalles, acá abajo.