¿Quién es el original?: Viringo peruano vs. Xoloitzcuintle mexicano
En el mundo de los perros existen razas que llaman la atención por su pelaje, pero también aquellas que sorprenden precisamente por no tenerlo. El viringo peruano y el xoloitzcuintle mexicano son los representantes más icónicos de los canes sin pelo en América Latina. Aunque a simple vista puedan parecerse, cada uno tiene matices, historia y carácter que lo hacen único.
Orígenes ancestrales
Viringo peruano: también conocido como perro sin pelo del Perú, está profundamente ligado a las culturas preincaicas. Cerámicas mochicas y chimú muestran su figura estilizada y se les asociaba con la protección del hogar y cualidades curativas, especialmente frente a dolencias como el reumatismo o el asma.
Xoloitzcuintle: originario de México, su nombre proviene del dios Xólotl y de la palabra náhuatl itzcuintli (perro). Era considerado un guardián espiritual, acompañando a las almas en su viaje al Mictlán, el inframundo. Para muchas culturas mesoamericanas, este perro no era solo compañía, sino un guía sagrado.
Apariencia: parecidos que engañan
El viringo suele ser más esbelto, con patas largas y cuerpo ligero, lo que le da un aire atlético y ágil. Su piel va del marrón oscuro al rosado moteado, a veces con mechones de pelo en la cabeza, la cola o las patas.
El xolo, en cambio, tiene una constitución más robusta, con músculos marcados y una presencia imponente. Su piel, mayormente gris oscuro o negra, le otorga un aspecto elegante y solemne. Al igual que el viringo, puede presentar mechones de pelo, sobre todo en la cabeza.
Temperamento
Viringo: Es vivaz, juguetón y curioso. Se apega rápido a la familia y es muy sensible, por lo que necesita un trato cariñoso. También es territorial y buen guardián, aunque sin llegar a ser agresivo.
Xoloitzcuintle: Tiene un carácter más calmado y serio. Es leal, protector y reservado con extraños, lo que lo convierte en un excelente perro de compañía y guardián. Transmite serenidad y suele ser más paciente que el viringo.
Cuidados de la piel
Ambos comparten la misma característica: al no tener pelaje que los proteja, requieren cuidados especiales. La exposición solar directa puede dañar su piel, por lo que se recomienda protector solar canino y ropa ligera en climas intensos. Además, su piel necesita hidratación frecuente con cremas o aceites aptos para perros.
Embajadores
El viringo peruano y el xoloitzcuintle mexicano son como dos ramas de un mismo árbol: perros sin pelo con raíces antiguas y un vínculo espiritual con las culturas que los veneraron. El primero es ligero, inquieto y alegre; el segundo, robusto, tranquilo y guardián. Ambos, sin embargo, comparten una cualidad indiscutible: ser testigos vivos de la historia de América y embajadores de su identidad cultural.