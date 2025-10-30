Un vestido con hombreras gigantes y más drama que una final de telenovela.

Un conjunto de alta costura y joyas que ciegan a todos.

Le tiras el trago encima y gritas: “¡Maldito infeliz, me las vas a pagar!”

Si ves a tu ex en la fiesta con su nueva pareja, tú…

“En este mundo solo sobreviven los más inteligentes… y yo lo soy”.

Ambiciosa, seductora y con un máster en “cómo conseguir lo que quiero”. Este Halloween saca tu vestido ajustado, tu mejor perfume y una sonrisa que dice “tú no podrías pagarme ni con suerte”. 💅

Explosiva, exagerada y absolutamente icónica. Eres el alma del drama y nadie lo hace mejor que tú. Solo recuerda practicar tu grito de “¡MALDITA LISIADA!” frente al espejo antes de salir. 🔥

Manipuladora, elegante y deliciosamente venenosa. Tu disfraz requiere labios rojos, gafas oscuras y una copa en la mano. La gente cree que te odia, pero en realidad quiere ser tú. 👠

CATALINA CREEL (de Cuna de Lobos)

Fría, calculadora y con clase mortal. No necesitas levantar la voz para dominar la habitación. Este Halloween, un parche de ojo y una sonrisa helada bastarán para que todos te teman… y te admiren. 🖤

Empezar de nuevo