Elegir frutas dulces, frescas y sabrosas no siempre depende de la suerte; a veces sólo hace falta observar algunos detalles. Aquí te decimos cómo comprar las mejores frutas, según su apariencia.

1. Banana

Mira el tallo: si es corto y grueso, la fruta suele ser más dulce y sabrosa. Los de tallo largo y delgado tienden a ser más aguados o menos aromáticos. Además, los pequeños puntos marrones indican que están en su punto ideal de azúcar.

2. Piña

Busca una piña pesada y con aroma dulce. Las hojas del centro deben desprenderse fácilmente al tirar de ellas. Si la cáscara está muy verde o no huele a nada, todavía no está madura.

3. Fresas

El color lo dice todo: deben ser rojas de punta a base (sin zonas blancas ni verdes). Cuanto más intenso el color, más dulces. Evita las que se ven opacas o con hojas marchitas.

Crédito: Getty Images.

4. Sandía

Golpéala suavemente: si suena hueca, está jugosa. También fíjate en la mancha amarilla de apoyo: si es de tono crema o dorado, está madura; si es blanca, aún le falta.

5. Durazno

Debe tener piel suave y ligeramente aterciopelada, con un color amarillo intenso o rojizo. Si al presionarlo suavemente cede un poco, está en su punto; si está duro, aún le falta madurar.

6. Manzana

Las mejores manzanas tienen piel firme, brillante y sin abolladuras. Las más pesadas para su tamaño suelen ser más jugosas. Evita las que tienen piel opaca o arrugada.

Crédito: Getty Images.

7. Naranja

El truco es el peso y la textura: una naranja pesada y con piel lisa y fina tiene más jugo. Las de cáscara gruesa suelen ser más secas y menos dulces.

Extra tip: Cuando vayas al mercado, usa tus sentidos: huele, toca y observa. La fruta perfecta no siempre es la más bonita, sino la que se siente viva, aromática y con ese toque natural que la hace irresistible.