No sé cuántos años pasaron en mi vida para darme cuenta de que hay ciertos envases de Tupperware que tienen una forma fácil de cerrar. Creo que me faltó barrio y asistir como mi mamá a las fiestas de Tupper que armaban las vecinas.

Pero que no “panda el cúnico”, acá te traemos el secreto mejor guardado de las mujeres que no fuimos a esas famosas fiestas y que hará nuestra vida más fácil.

Busca ese envase de Tupperware que tiene un círculo en su tapa como este que te mostramos en la imagen. Seguro lo tienes.

Me imagino que si eres como yo, siempre has tratado de cerrarlo haciendo presión alrededor de la tapa y al final queda mal cerrado.

Para cerrar correctamente estos tipos de Tupperware, solo tienes que sobreponer la tapa y luego ejercer un poco de presión con tus dedos índice y medio en el centro de la tapa, justamente donde está el círculo.

Y listo, el Tupper quedará perfectamente cerrado y sin mucho esfuerzo. ¡De nada! ¿Dudas? Dale un vistazo a nuestro video aquí.