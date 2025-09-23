Durante años pensé que usaba el abrelatas como supuestamente debería emplearse. Pero estaba totalmente equivocada. Una de las cosas que siempre me dieron terror fueron los filos que le quedan a la tapa luego de abrir la lata. Pero se acabaron esos días de angustia, gracias a este sencillo hack que te traemos hoy y que seguramente hará tu vida en la cocina más segura.

Paso 1: Toma tu abrelatas manual de confianza

Paso 2

Mira el mecanismo y no vuelvas a colocarlo de lado contra la lata cuando la vayas a abrir. Esa forma de usarlo es la que saca filos a la tapa.

Paso 3

Esta es la correcta forma de posicionar el abrelatas sobre la tapa. Debes colocarlo encima y no de lado como muestra la imagen.

Paso 4: Ahora procede a girar la perilla del abrelatas hasta que des una vuelta de 360 grados. Hazlo con firmeza.

Paso 5

Cuando retires la tapa sin necesidad de usar la mano, verás que queda adherida al abrelatas y sin filos. Dale un vistazo a nuestro video si quedaste con dudas.