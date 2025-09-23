Señora Hacks: La manera correcta de usar un abrelatas
Durante años pensé que usaba el abrelatas como supuestamente debería emplearse. Pero estaba totalmente equivocada. Una de las cosas que siempre me dieron terror fueron los filos que le quedan a la tapa luego de abrir la lata. Pero se acabaron esos días de angustia, gracias a este sencillo hack que te traemos hoy y que seguramente hará tu vida en la cocina más segura.
Paso 1: Toma tu abrelatas manual de confianza
Paso 2
Mira el mecanismo y no vuelvas a colocarlo de lado contra la lata cuando la vayas a abrir. Esa forma de usarlo es la que saca filos a la tapa.
Paso 3
Esta es la correcta forma de posicionar el abrelatas sobre la tapa. Debes colocarlo encima y no de lado como muestra la imagen.
Paso 4: Ahora procede a girar la perilla del abrelatas hasta que des una vuelta de 360 grados. Hazlo con firmeza.
Paso 5
Cuando retires la tapa sin necesidad de usar la mano, verás que queda adherida al abrelatas y sin filos. Dale un vistazo a nuestro video si quedaste con dudas.