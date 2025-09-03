Si pensabas que tu firulais “grande” era imponente, espera a conocer estas razas que podrían pasar por compañeros de sillón tamaño XXL. Estos gigantes de cuatro patas necesitan mucho espacio, mucho amor y, sobre todo, dueños que no se asusten cuando intenten sentarse en sus piernas como si fueran perritos falderos. Aquí te van:

Gran Danés

El rey de los gigantes. Pueden llegar a medir más de 80 cm de altura y pesar más de 70 kg. A pesar de su tamaño, suelen ser súper nobles y hasta un poco pegajosos… como un chihuahua, pero en versión extra grande.

Mastín Inglés

Un verdadero guardián medieval. Es una de las razas más pesadas del mundo. ¡Pueden superar los 100 kg! Pero no te dejes engañar, son calmados y muy leales.

San Bernardo

Famosos por sus rescates en la nieve de los Alpes suizos, estos peludos gigantes también destacan por su ternura. Alcanzan hasta 90 cm de altura y pueden llegar a 80 kg. Son puro amor envuelto en pelo.

Terranova

Apodados “los osos de agua”, son excelentes nadadores y socorristas naturales. Pesan entre 60 y 70 kg, pero tienen un corazón tan grande como su cuerpo.

Leonberger

Imponente y majestuoso, con una melena que parece de león. Estos perros pueden pasar los 75 cm y pesar hasta 80 kg. Son tranquilos y perfectos para familias… si tienes espacio suficiente, claro.