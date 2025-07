El influencer y comediante mexicano Paco de Miguel compartió en entrevista con mitú cuáles son los hacks que aprendió de su mamá. Más aún, los hacks que le van a servir para sobrevivir en su nuevo hogar cuando se mude solo, solito, antes que finalice este año.

Verifica los inodoros

“Yo tengo una anécdota muy chistosa de algo de mi vida que siempre me pasó y lo voy a decir porque ya no me da pena (…) Yo siempre tapaba los baños. Entonces, mi mamá me dijo: ‘Ahora que te vayas a ir de la casa, verifica los inodoros que no se tapen’, porque de verdad era una cosa que yo tapaba el baño”, confesó el comediante entre risas.

Según Paco, es muy importante verificar que el inodoro funcione correctamente porque en su casa no lo hacían y por eso tuvieron que cambiarlos y “ahora todo se va”.

Así que si te vas a mudar, chequea que el inodoro funcione como tornado si no quieres que te pase lo de Paco porque ya no estará tu mamá para destaparlos.

Imagen usada con pemiso de Paco de Miguel.

Limpieza y orden 24/7

Otro hack que le dio su mamá a Paco fue, obviamente, la limpieza y el orden.

“O sea, a mí me dijo: ‘A ver cómo le vas a hacer con el orden, ¿eh? (…) O sea, vives en la porquería, ¿no? Ya quiero ver cómo le vas a hacer cuando vas a vivir solo’”, comentó.

Para Paco todo el rollo de las madres con los hacks del hogar tiene que ver con la limpieza

“Como que tienen una ligera obsesión por la limpieza (…) Mi mamá piensa que todo el mundo va a juzgar si hay polvo, si hay no sé qué. Y los invitados, cero.O sea, cero, cero, no se fijan en eso, pero en la cabeza de mi mamá es que van a ver sucia la sala. Justo vinieron de ‘Despierta América’, aquí a mi casa, para hacerme una entrevista y mi mamá me dijo:, ‘¿Y así los vas a recibir? Con la sala toda mugrosa’. Y le dije: ‘No está mugrosa, está normal’. Como que tienen un tema de que las juzguen por la limpieza de la casa”.