Un nuevo avance científico podría cambiar la forma en que envejecen nuestros perros. La startup biotecnológica Loyal desarrolla dos fármacos diseñados para extender la vida saludable de los firulais:

LOY-001: una inyección para razas grandes y adultas que busca reducir la hormona IGF-1. Esta hormona está asociada al envejecimiento acelerado en perros de gran tamaño.

LOY-002: una pastilla diaria para perros mayores de 10 años que mejora la salud metabólica. Además, podría retrasar problemas de la vejez.

Es más, la FDA en EE.UU. ya reconoció que existe una “expectativa razonable de efectividad”. Este es un paso clave rumbo a la aprobación. Si todo avanza bien, podrían estar disponibles en 2026.

Los beneficios esperados son más años de vida activa, mejor movilidad y menos enfermedades asociadas a la edad.

Sin embargo, aún faltan estudios a largo plazo. Es aún necesario confirmar cuánto tiempo extra vivirán los perros, qué efectos secundarios podrían surgir y cuál será el costo final. Sin embargo, hay menciones de que Loyal espera fijarlo por debajo de $100 por mes para LOY-002.

Algunos de los beneficios de dichos fármacos serían:

Más años de vida saludable, especialmente para perros de razas grandes, los cuales tienden a envejecer más rápido.

Mejora de calidad de vida en la vejez: movilidad, menos enfermedades asociadas al envejecimiento, posiblemente mejor función cognitiva, menos dolor, etc.

Avances en veterinaria: esto podría abrir una nueva categoría de tratamientos orientados al envejecimiento, no sólo a enfermedades puntuales.

También podría tener implicaciones para la ciencia humana del envejecimiento, ya que muchos mecanismos biológicos son compartidos entre perros y humanos.

En conclusión, este avance abre la puerta a un sueño de muchos dueños: tener más tiempo y calidad de vida al lado de sus compañeros de cuatro patas.