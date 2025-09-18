¿Cuántos sabes de jerga latinoamericana? ¡Celebremos el Mes de la Herencia Hispana con pura jerga! El español en Latinoamérica es un mosaico de colores, acentos y palabras que nos hacen únicos. Cada país tiene expresiones que cuentan historias, muestran identidad y hasta sacan carcajadas. En honor a nuestro mes, te retamos con este quiz de jergas de 7 países... ¡Vámonos!

¿En qué país se usa la palabra “chido” para decir que algo está genial o bonito? Argentina Colombia México Perú

En qué país se usa “chévere” para decir que algo está muy bueno o agradable? Colombia Venezuela El Salvador México

Si alguien dice “pisto” para referirse al dinero, ¿de dónde es? Guatemala Perú Colombia Argentina

La palabra “quilombo” se usa para hablar de un desorden o problema, ¿en qué país? México Argentina El Salvador Venezuela

En cuál país se dice “bacano” para referirse a algo muy bueno o genial? Perú Colombia El Salvador México

¿De qué país es la expresión “cipote” para referirse a un niño o muchacho? El Salvador México Guatemala Venezuela

La palabra “pata” se usa para decir “amigo” o “compa” en qué país: Colombia Perú México Venezuela

El diccionario latino 📚 ¡Lo lograste crack! No hay jerga que se te escape. Eres el alma de la fiesta, el traductor oficial del grupo y la prueba viviente del sabor latino. 🕺💃 Empezar de nuevo

El compa bilingüe 🤝 ¡Ya la armaste! Sabes distinguir entre “quilombo”, “bacano” y “chévere” como todo un experto. Te falta poquito para hablar en modo 100% barrio. 🔥 Empezar de nuevo

El primo lejano 👨‍👩‍👧 Reconoces algunas palabras, pero todavía dudas si “pisto” es dinero o bebida. Ya casi, ya casi… ¡Unas fiestas más con la familia latina y lo logras! 🎉 Empezar de nuevo