¡Celebremos el Mes de la Herencia Hispana con pura jerga! El español en Latinoamérica es un mosaico de colores, acentos y palabras que nos hacen únicos. Cada país tiene expresiones que cuentan historias, muestran identidad y hasta sacan carcajadas. En honor a nuestro mes, te retamos con este quiz de jergas de 7 países...
¡Vámonos!
¿En qué país se usa la palabra “chido” para decir que algo está genial o bonito?
Argentina
Colombia
México
Perú
En qué país se usa “chévere” para decir que algo está muy bueno o agradable?
Colombia
Venezuela
El Salvador
México
Si alguien dice “pisto” para referirse al dinero, ¿de dónde es?
Guatemala
Perú
Colombia
Argentina
La palabra “quilombo” se usa para hablar de un desorden o problema, ¿en qué país?
México
Argentina
El Salvador
Venezuela
En cuál país se dice “bacano” para referirse a algo muy bueno o genial?
Perú
Colombia
El Salvador
México
¿De qué país es la expresión “cipote” para referirse a un niño o muchacho?
El Salvador
México
Guatemala
Venezuela
La palabra “pata” se usa para decir “amigo” o “compa” en qué país:
Colombia
Perú
México
Venezuela
El diccionario latino 📚
¡Lo lograste crack! No hay jerga que se te escape. Eres el alma de la fiesta, el traductor oficial del grupo y la prueba viviente del sabor latino. 🕺💃
Empezar de nuevo
El compa bilingüe 🤝
¡Ya la armaste! Sabes distinguir entre “quilombo”, “bacano” y “chévere” como todo un experto. Te falta poquito para hablar en modo 100% barrio. 🔥
Empezar de nuevo
El primo lejano 👨👩👧
Reconoces algunas palabras, pero todavía dudas si “pisto” es dinero o bebida. Ya casi, ya casi… ¡Unas fiestas más con la familia latina y lo logras! 🎉
Empezar de nuevo
️️El turista despistado 🧳
Parece que te perdiste en el viaje… ¡Ni Google Maps te salva! 😅 Pero tranqui, este es tu primer paso para empezar a aprender.