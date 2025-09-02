Si tienes una ducha con puertas de vidrio y no sabes cómo mantenerla limpiecita a diario, sigue este sencillo hack que hará brillar tu baño.

Solo necesitas dos cosas:

Primero, un rastrillo para limpiar vidrios de los que cuestan unos pocos dólares.

Yo compré el mío en Amazon, más costoso que los regulares porque trae accesorios como un chupón con gancho para instalarlo a presión dentro de la ducha.

La segunda cosa que tienes que hacer es crear el hábito.

Usa el rastrillo siempre que termines de ducharte. Invierte al menos cinco minutos de tu tiempo para dejar esos vidrios tan limpios que parecerán que no existen.

La manera correcta de usar el rastrillo es empezar por la parte superior y arrastrar toda el agua hacia abajo.

Recuerda ir por partes y sin apuro. Estos cinco minutos invertidos en esta tarea harán que tus vidrios siempre luzcan impecables.

Te recomendamos que cuelgues el rastrillo dentro de la ducha para que siempre lo tengas al alcance. Dale un vistazo a nuestro video al final de este artículo.