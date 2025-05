Cuántas veces no te ha pasado que no sabes qué cocinar de cenar o simplemente no se te ocurre nada porque sólo tienes tres ingredientes en el refri. Pero, ahora la inteligencia artificial puede ser tu mejor aliada. Te sorprenderá saber lo que ella puede hacer por ti. Yo probé Google’s Gemini y me quedé impresionada con las opciones que me dio para elaborar una cena con tres ingredientes. Es muy fácil, sólo sigue los pasos acá abajo y conviértete en la señora que vive en 2050.

Paso 1

Baja a tu teléfono inteligente, si es que ya no la tienes, la app de Google’s Gemini.

Paso 2

Una vez tengas la app, logueate con tu cuenta de Google si tienes o crea una cuenta con tu correo electrónico. Ya la magia está lista, ahora comencemos a hablar con Gemini. Sólo tienes que preguntarle. Hay tres formas de hablar con Gemini.

La primera opción, es escribiendo la pregunta en el chat, por ejemplo: “Sólo tengo tres ingredientes: pasta corta, huevos y queso mozzarella, ¿qué puedo hacer para cenar?”. La segunda opción, es usar tu voz tocando el ícono de entrada de voz (generalmente un micrófono) y hacerle la pregunta. Y la tercera opción, es colocar los ingredientes específicos que quieres usar en una mesa y tomar una foto. Gemini puede analizar la imagen para sugerirte recetas. Yo usé esta última.

Paso 3

Gemini analizará tu imagen y pregunta y te proporcionará tres deliciosas recetas con instrucciones detalladas. Con mis tres ingredientes: Huevos, pasta corta y queso mozzarella, Gemini me dio tres recetas: Macarrones con queso, tortilla de pasta y mozzarella, y pasta horneada con huevo y queso. Yo elegí la tortilla.

Paso 4

Gemini también te puede dar variaciones o sustituciones de la receta y consejos para guardar las sobras o congelar comidas. Por ejemplo, yo le pregunté a Gemini cómo puedo guardar la tortilla que me sobró. Y me dio varios tips. También te puede dar recomendaciones para cómo recalentarla. Dale un vistazo a nuestro video al final de este artículo si tienes alguna duda.