¿Qué agua fresca eres?
En México no hay comida completa sin su agüita fresca bien fría. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cuál representa mejor tu personalidad? ¿Eres dulce y calmado como una horchata? ¿O más intenso y ácido como el tamarindo? Responde estas 7 preguntas y descubre si eres una jamaica elegante, una limonada con chía hiperactiva, o esa horchata que todos quieren en la mesa. ¡Dale, no te agüites y juega!
¡Vámonos!