Pasa cada año: llega enero, santa ya se fue, la rosca se acabó, pero ahí sigues tú… con el arbolito mirándote como ex tóxico. ¿Y ahora qué hago contigo? Aquí te van ideas súper prácticas y muy de señora que no desperdicia NADA.

1. Haz composta con las ramas

Si tu árbol fue natural, despídete con compostita como Dios manda. Las ramas y hojas pueden servir para hacer composta y nutrir plantas todo el año. Tip de señora: pica las ramas en trocitos pequeños para que se descompongan más rápido.

Getty Images

2. Llévalo a centros de reciclaje (sí existen)

Muchas ciudades tienen programas donde convierten los árboles en mulch o abono para parques. Truco de señora aplicada: busca en la página de tu ciudad el programa “Christmas tree recycling”. En algunas hasta te lo recogen en la banqueta.

3. Úsalo como cubierta para tus plantitas

Los pedacitos del árbol ayudan a proteger raíces del frío, evitar que la tierra pierda humedad y espantar plagas. Modo señora ON: “¡A mí las plantas no se me mueren!”

4. Conviértelo en leña aromática

Si tienes chimenea o fogatita, las ramas secas suenan rico y huelen delicioso. Advertencia de tía experta: no quemes el árbol húmedo, déjalo secar primero para que no haga humo feo ni te eches el olor a incendio.

Getty Images

5. Haz ambientador casero

Sí, señora, el pino también sirve para aromatizar. Pon ramitas secas en bolsitas o frascos y úsalas en clósets y baños. Plus: “huele a Navidad todo el año”, literal.

6. Convierte tu árbol en hotel para pajaritos

Coloca el árbol en el patio y cuélgale semillas, trocitos de fruta o cacahuates. Será un refugio temporal para aves mientras llega la primavera. Los pajaritos te lo agradecerán.

Lo que NO hagas jamás