Prepárate para agendar una cita con la velocidad, porque este junio, la NASCAR Cup Series hará historia con su primera carrera internacional en la era moderna, justo en el corazón de la Ciudad de México. Así como lo lees. La NASCAR Cup Series lleva por primera vez su acción de alto octanaje a la Ciudad de México, y esta carrera es mucho más que velocidad.

El emblemático Autódromo Hermanos Rodríguez será el escenario de este evento sin precedentes el domingo 15 de junio, marcando un hito en la expansión global de NASCAR y celebrando la pasión arraigada que México tiene por el automovilismo. Fundado en 1959, el Autódromo está ubicado en el complejo deportivo Ciudad Deportiva Magdalena Mixiuhca, al sureste de la capital.

“Correr es un lenguaje universal. Todo piloto entiende el rugido del motor, la adrenalina de la velocidad y la emoción del triunfo. Pero en mi país, los pilotos lo sienten aún más,” dijo Daniel Suárez, el primer piloto nacido en México en ganar una carrera de la NASCAR Cup Series. “El movimiento del volante es arte, como un baile. El rugido de la multitud es electrificante, como la música. Los colores de los autos son brillantes, como el futuro del automovilismo mexicano. Estos pilotos entienden que esto va más allá de ganar o perder. Saben que México es velocidad.”

No te pierdas la velocidad, la emoción y un momento histórico con estas cinco cosas que necesitas saber sobre el NASCAR Mexico City Weekend.

1. Tres series, un mismo fin de semana

Más que una carrera, el NASCAR México City Weekend promete emociones al máximo con tres series compitiendo: la NASCAR Cup Series, la NASCAR Xfinity Series y la NASCAR México Series. La carrera principal, oficialmente titulada “Viva México 250”, encenderá la emoción tanto en México como en Estados Unidos. Este fin de semana estará lleno de adrenalina mientras vives la historia, ya que es la primera vez que el NASCAR Xfinity Series regresa al Autódromo desde el 2008. Además, el NASCAR México series estará celebrando su temporada número 20.

2. NASCAR toma velocidad en las pistas globales

Durante los últimos cinco años, NASCAR ha incorporado pistas innovadoras a su calendario de la Cup Series, reafirmando su compromiso con el crecimiento y la evolución del deporte. La incorporación del Autódromo Hermanos Rodríguez, una pista de primer nivel mundial, es el siguiente paso hacia esa visión. NASCAR lo ha dejado claro: quiere conquistar el mundo del automovilismo, y este fin de semana en CDMX es solo el comienzo.

Tras el éxito del Chicago Street Race y The Clash at the Coliseum (Los Angeles), la llegada a la Ciudad de México marca otro paso decisivo hacia la solidificación de una base global de fanáticos.

“La NASCAR Cup Series viene a México por primera vez. Velocidad, cultura, historia — todo se unirá en el corazón de la Ciudad de México,” agregó Suárez. “El futuro está por delante, y vamos con todo hacia él.”

3. NASCAR cuenta con cuatro series internacionales

Aunque muchos asocian a NASCAR exclusivamente con Estados Unidos, la liga cuenta con cuatro series internacionales que compiten en Europa, Canadá, Brasil, y México. Esta visión refleja el compromiso de NASCAR con expandir el deporte a nuevos territorios y público. Si bien la Cup Series ya ha realizado carreras fuera de EE. UU., como en Canadá entre 1952 y 1958, y en Japón con eventos de exhibición entre 1996 y 1998, esta es la primera carrera de puntos internacional en la era moderna de la Cup Series. Un precedente que abre el camino hacia un futuro sin fronteras.

4. Una carrera con orgullo mexicano

En el centro del automovilismo nacional se encuentra la NASCAR México Series, fundada en 2006. Como la principal serie de stock cars del país, celebra en 2024 su 20ª temporada de operación y la 17ª bajo el sello de la NASCAR. Esta serie ha sido clave en el desarrollo de talentos como Daniel Suárez, Regina Sirvent, Eloy López, Max Gutiérrez y Andrés Pérez de Lara, consolidando su papel como semillero de estrellas.

El año pasado, la México Series compartió pista con la Cup Series en Los Ángeles durante el Busch Light Clash At The Coliseum , mostrando al público estadounidense el talento mexicano.

Y ahora, por primera vez desde 2008, la NASCAR Xfinity Series regresa al Autódromo Hermanos Rodríguez. Entre 2005 y 2008, esta serie corrió en esta pista con jóvenes promesas como Denny Hamlin, Kyle Busch y Brad Keselowski, quienes hoy son figuras consagradas de la Cup Series.

5. Cómo vivir la emoción desde cualquier parte

La Viva México 250 de la NASCAR Cup Series contará con 100 vueltas en un circuito de 2.147 millas (3.45 km), ofreciendo una experiencia vibrante para los aficionados, ya sea desde las gradas o desde casa.

¿Cómo ser parte de la historia?

En EE.UU.: sintoniza Prime Video a las 3 PM ET

En México: Canal 5 y Fox Sports 2 a la 1 PM CST

Boletos: disponibles en nascarmexico.com

El NASCAR Mexico City Weekend es mucho más que una carrera: es una celebración cultural, un regreso a casa y el inicio de un nuevo capítulo en la historia del automovilismo.

Para más información y actualizaciones desde la pista, visita nascarmexico.com y sigue a NASCAR México en Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, YouTube y X.